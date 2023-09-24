عنف مسائي شرق بغداد.. مقتل موظف بالنفط وانفجار قنبلة على منزل شرطي

2023-09-24 20:10:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاحد (24 أيلول 2023)، بمقتل منتسب بوزارة النفط وتعرض منزل منتسب في وزارة الداخلية لهجوم مسلح في منطقة الكمالية والفضيلية شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "مشاجرة بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة مسدس ما اسفر عن مقتل احد اطراف المشاجرة"، مبينا ان "الضحية يعمل منتسبا في وزارة النفط، والحادث وقع ضمن منطقة الفضيلية".

وفي حادث منفصل، أشار المصدر الى ان "رمانة هجومية استهدفت منزل منتسب في وزارة الداخلية ضمن منطقة الكمالية دون اصابات تذكر فقط اضرار مادية"، مبينا ان " الدعوى سجلت ضد مجهول كون لاتوجد لديه اى مشاكل او شك بشخص معين".

المصدر: بغداد اليوم