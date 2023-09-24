البرلمان العراقي يستجوب محافظ صلاح الدين ومسؤولين حول هدر مليارات

2023-09-24 20:15:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أعلن مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، عزمه استجواب محافظ صلاح الدين إسماعيل الهلوب، ومعاونه الفني وعدد من المديرين العموميين في المحافظة.

وحدد المجلس النيابي، بحسب كتاب ورد لوكالة شفق نيوز، يوم الأربعاء الموافق 4 تشرين الأول المقبل، موعداً لاستجواب الهلوب، بشأن هدر المليارات على مشاريع الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة 2022".

وبحسب الكتاب، قرر البرلمان، استجواب كل من محافظ صلاح الدين، والمعاون الفني للمحافظ، إضافة إلى مدير التخطيط العام، مدير العقود، مدير الحسابات، مدير الرقابة الداخلية، مسؤول لجان تنفيذ الأمانة في المحافظة.