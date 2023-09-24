2023-09-24 20:20:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تواصل الأندية العراقية، تحضيراتها للموسم الكروي الجديد 2023/ 2024. وفي المباراة الأولى التي أقيمت على ملعب القوة الجوية، تغلب الصقور على أمانة بغداد بهدفين لهدف. وسجل ثنائية الصقور كل من يوسف فوزي وسيدريك. وفي المباراة الثانية، فاز أربيل على فريق برايتي بنتيجة 3-2. وتوالى على تسجيل ثلاثية أربيل كل من أمجد راضي ووفرانيك […]

ظهرت المقالة القوة الجوية وأربيل ينتصران في مباراتين تجريبيتين أولاً على ايرث نيوز.