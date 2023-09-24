ما هي أكثر السيارات استخداما في العراق؟

2023-09-24 20:54:50 - المصدر: رابطة تجار السيارات

وفقًا لبيانات رابطة تجار السيارات في العراق، فإن أكثر السيارات استخدامًا في العراق هي السيارات الكورية، حيث تمثل أكثر من 50٪ من إجمالي السيارات المتداولة في البلاد. وتشمل السيارات الكورية الأكثر استخدامًا في العراق ما يلي:

كيا سورينتو

كيا سبورتاج

هيونداي توسان

هيونداي سنتافي

هيونداي سوناتا

وتأتي السيارات الأمريكية في المرتبة الثانية من حيث الاستخدام في العراق، حيث تمثل حوالي 25٪ من إجمالي السيارات المتداولة في البلاد. وتشمل السيارات الأمريكية الأكثر استخدامًا في العراق ما يلي:

دوج تشارجر

جيب غراند شيروكي

كرايسلر 300

دوج دورانجو

وتأتي السيارات اليابانية في المرتبة الثالثة من حيث الاستخدام في العراق، حيث تمثل حوالي 20٪ من إجمالي السيارات المتداولة في البلاد. وتشمل السيارات اليابانية الأكثر استخدامًا في العراق ما يلي:

تويوتا لاند كروزر

تويوتا كورولا

تويوتا كامري

نيسان صني

هوندا أكورد

وهناك أيضًا عدد من السيارات من ماركات أخرى، مثل السيارات الإيرانية والإيطالية والفرنسية، ولكنها تمثل نسبة أقل من إجمالي السيارات المتداولة في العراق.

ويرجع شعبية السيارات الكورية في العراق إلى عدة عوامل، منها:

أسعارها المعقولة

جودتها العالية

تنوع موديلاتها

توفر قطع الغيار وخدمات الصيانة لها في العراق

ويرجع شعبية السيارات الأمريكية في العراق إلى عدة عوامل، منها:

قوة محركاتها

تصاميمها القوية

اعتماديتها

ويرجع شعبية السيارات اليابانية في العراق إلى عدة عوامل، منها: