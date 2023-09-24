ليفربول يفوز على ويستهام وآرسنال وتوتنهام يتعادلان

2023-09-24 20:55:02 - المصدر: واع

متابعة – واعحقق فريق ليفربول الفوز على فريق ويستهام بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لحساب الاسبوع السادس من الدوري الإنكليزي الممتاز للموسم الحالي (2023-20245).وسجل أهداف ليفربول محمد صلاح في الدقيقة (16) من ضربة جزاء وعادل (جارود بوين) لويستهام في الدقيقة (42) واضاف (داوين نونيز) الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة (60) قبل أن يضيف (ديوجو جوتا) الهدف الثالث في الدقيقة (86) من المباراة.وفي لقاء آخر تعادل آرسنال مع توتنهام بهدفين لكل منهما، تقدم آرسنال أولاً عن طريق اللاعب (كريستيان روميرو) بالخطأ في مرماه وعادل (هيونغ مين سون) لتوتنهام في الدقيقة (42)، وأضاف (بوكايو ساكا) من ضربة جزاء في الدقيقة (54) قبل أن يعادل (هيونغ مين سون) التعادل لتوتنهام في الدقيقة (55).المصدر : كورة