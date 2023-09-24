الشرطة يجدد عقد اللاعب أحمد فرحان

2023-09-24 20:55:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحسم نادي الشرطة ملف تجديد عقد نجمه أحمد فرحان بعد التحاقه بتجمع أربيل ومشاركته بالتدريبات التي جرت على ملعب آرارات.وقال مدير المكتب الإعلامي لنادي الشرطة حسين الخرسان لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "إدارة الشرطة توصلت إلى اتفاق مع اللاعب احمد فرحان حول زيادة عقده المالي والتجديد لموسم إضافي".وأضاف أن "اللاعب أحمد فرحان وافق على بنود العقد وانضم إلى التدريبات بعد ساعات قليلة من وصوله إلى مدينة أربيل".وأوضح أن "التدريبات شهدت مشاركة جميع المحليين والمحترفين بقيادة المدرب أحمد صلاح ومساعده حسين بعد الواحد".وبين أن "الجهاز الفني قرر أن تكون المباراة الودية الأولى بمعسكر أربيل ضد نوروز الأربعاء المقبل، فيما ستجرى الودية الثانية أمام الحدود باليوم التالي".يذكر أن إدارة الشرطة نجحت مؤخراً بتجديد عقود (علاء عبد الزهرة ومحمد داود وعبد الرزاق قاسم وبسام شاكر وعلي حصني).