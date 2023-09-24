توضيح من أمانة بغداد بعد معلومات عن هدم جامع شيد بالعهد العباسي

2023-09-24 21:00:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفت امانة بغداد، يوم الأحد، ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن منحها الموافقات لاستثمار منطقة سوق الغزل أو هدم جامع الخلفاء وسط العاصمة.

وذكر بيان للامانة، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "سوق الغزل يعد من الأسواق التراثية ببغداد لكونه من الأسواق القديمة التي يألفها المواطن العراقي وتحظى بشعبية رائدة وهي من ضمن المناطق التي تم إعداد الخطط لتطويرها من قبل امانة بغداد".

واضاف أن "امانة بغداد لم تمنح أية موافقة لاستثمار موقع سوق الغزل او هدم جامع الخلفاء أحد أقدم الجوامع ببغداد وهو يقع تحت إدارة الوقف السني".

وجامع الخلفاء مساجد بغداد التراثية الأثرية، بناهُ الخليفة العباسي المكتفي بالله ليكون المسجد الجامع لصلاة الجمعة في شرقي القصر الحسني، وكان يعرف بجامع القصر، ثم أطلق عليهِ اسم جامع الخليفة، وسمي بجامع الخلفاء في الفترة الأخيرة.

ويمتد عمر منارة هذا الجامع لأكثر من 1200 عام، وكانت تعتبر أعلى مكان في بغداد بارتفاع يصل إلى 35 مترا، إلا أنها انهارت عام 1271، ثم أعيد بنائها بعد 9 أعوام آنذاك.