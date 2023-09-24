النيجر تمنع الطائرات الفرنسية من عبور مجالها الجوي

2023-09-24 21:10:19 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز/ منع النظام العسكري الحاكم في النيجر “الطائرات الفرنسية” من عبور المجال الجوي للبلاد، بحسب رسالة الى الطواقم الجوية نشرت الأحد على موقع وكالة الأمن والملاحة الجوية في إفريقيا. وأوردت الرسالة التي صدرت مساء السبت أن المجال الجوي للنيجر “مفتوح أمام جميع الرحلات التجارية الوطنية والدولية باستثناء الطائرات الفرنسية أو الطائرات التي تستأجرها فرنسا، […]

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