2023-09-24 21:10:19 - المصدر: ايرث نيوز

دعت المنظمات التركية برئاسة هيئة حقوق الإنسان والحريات الدولية(iHH)، اليوم الأحد، الدول المعنية لتحمل مسؤولية مخيم الهول وأن لا تدع العراق وحده بهذه المهمة. وذكر بيان لمستشارية الأمن القومي العراقي، ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي استقبل بمكتبه اليوم الأحد، وفدا من المنظمات التركية برئاسة هيئة حقوق الإنسان والحريات الدولية(iHH)، لمناقشة […]

ظهرت المقالة تركيا للدول المعنية: تحملوا مسؤولية مخيم الهول ولا تدعوا العراق وحده بهذه المهمة أولاً على ايرث نيوز.