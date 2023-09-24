2023-09-24 21:10:19 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشف عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، باسم الغرابي، اليوم الاحد، عن اسباب انتشار مرض الكوليرا، مبينا عدد حالات الاصابات في المحافظات. وقال الغرابي في تصريح لايرث نيوز انه “فيما يخص موضوع الكوليرا سنويا تحدث عندنا اصابات وتصل الى حالات واعداد اكثر من الاعداد الحالية و تكون هناك الاهمية بان يكون تشخيص مبكر وان […]

ظهرت المقالة الصحة النيابية تكشف عن اسباب انتشار مرض الكوليرا وتحصي عدد حالات الاصابات أولاً على ايرث نيوز.