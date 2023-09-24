2023-09-24 21:10:19 - المصدر: ايرث نيوز

أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الأحد، أن موقف العراق تمثل في كلمة رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني خلال حضوره في الجمعية العامة للامم المتحدة في دورته الحالية ٧٨، مشيرا إلى أن الدستور الزمنا الا يكون العراق منطلقا للاعتداء على الدول الأخرى. وقال عضو اللجنة النائب علي نعمة، لوكالة إيرث نيوز، إنّ “موقف العراق تمثل […]

ظهرت المقالة الأمن النيابية: موقف العراق تمثل في كلمة السوداني خلال حضوره في الجمعية العامة للأمم المتحدة أولاً على ايرث نيوز.