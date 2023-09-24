"تغيير جوهري" بعد استقرار الأمن.. خبير اقتصادي يحدد 3 ايجابيات والمتوقع من طريق التنمية

2023-09-24 21:10:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

حدد الخبير الاقتصادي، مهدي دواي، اليوم الاحد (24 أيلول 2023)، 3 ايجابيات اقتصادية واستثمارية للاستقرار الأمني في العراق.

وقال دواي لـ"بغداد اليوم"، انه "لا يمكن تحقيق انتعاش اقتصادي ونمو وجذب رؤوس الاموال لغرض الاستثمار دون استقرار أمني حقيقي يعطي الطمأنينة للشركات ورجال الاعمال بالعمل دون أي هواجس".

وبين، ان "الاستثمارات كانت شبه معدومة في أي محافظة تعاني من اضطرابات أمنية بالسابق ومنها ديالى على سبيل المثال لكن الأمور بدأت بالتغير".

وأضاف دواي، ان "اطلاق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لجملة افكار ستراتيجية ومنها طريق التنمية لها دلالات مهمة في الانفتاح وجذب الاستثمار وخلق بيئة آمنة يمكن ان تخلق تغيرا جوهريا في الابعاد الاقتصادية على مستوى العراق الذي لايزال يعتمد بقوة على تصدير النفط في تأمين واردات خزينته المالية رغم مخاطر تقلبات الأسعار التي كانت حادة وقاسية في السنوات الأخيرة".

وأشار الى ان "موقع العراق الاستثنائي في الخارطة الدولية يمكن ان يكون بداية مهمة لسلسلة مشاريع ستراتيجية سواء من خلال طريق التنمية او غيرها بالاضافة الى ان هناك الكثير من ثرواته لم تستثمر حتى الآن لذا فان رؤية السوداني في الاشارة الى ملف الاستقرار وكسب التعاون الدولي له 3 ايجابيات ابرزها جذب الاستثمارات وخلق مصالح مشتركة مع دول كثيرة بالاضافة الى تقليل المخاطر بالاعتماد على مورد وحيد لخزينة البلاد".

يشار الى ان العراق، يهدف من خلال مشروع طريق التنمية الذي يضم مجموعة طرق وسكك حديدية وموانئ ومدن جديدة، إلى اختصار مدة السفر بين آسيا وأوروبا عبر تركيا، والتحول إلى مركز للعبور من خلال ميناء الفاو الذي يعد المحطة الأولى في المشروع.

ينظر رجال الأعمال وصناع القرار في العراق إلى مشروع طريق التنمية، الذي من المقرر أن يربط الخليج بأوروبا عبر تركيا، باعتباره فرصة واعدة لتعزيز وشائج العلاقات مع تركيا، وكذلك دعم المصالح المشتركة والمناطق النائية اقتصادياً.

ويقول رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أنَّ "مشروع طريق التنمية سيوفر شبكة مواصلات متكاملة، وسيكون بوابة تسويق عالمية لمنتجات المدن الصناعية التي ستنشأ على الطريق، بالإضافة إلى خلق أقطاب نموّ استثمارية جديدة".

المصدر: بغداد اليوم