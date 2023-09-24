ما هو افضل هاتف في العالم؟

2023-09-24 21:31:09 - المصدر: اخبار الهواتف

أفضل هاتف في العالم هو مصطلح نسبي يعتمد على احتياجاتك وميزانيتك. إذا كنت تبحث عن أفضل هاتف من حيث الأداء والميزات، فإن هاتف ريد ماجيك 8 برو بلس هو الخيار الأفضل لك.

يتميز الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 المتطور وذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 16 جيجابايت وشاشة AMOLED قياس 6.7 بوصة بدقة 1440 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز.

كما يتميز الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل.

أما إذا كنت تبحث عن هاتف أكثر بأسعار معقولة، فإن هاتف سامسونج جالاكسي S23 بلس هو خيار جيد. يتميز الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 12 جيجابايت وشاشة AMOLED قياس 6.7 بوصة بدقة 1080 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز. كما يتميز الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة السرعة بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 10 ميجابكسل.

وفيما يلي قائمة بأفضل الهواتف في العالم لعام 2023:

ريد ماجيك 8 برو بلس

سامسونج جالاكسي S23 بلس

أبل آيفون 14 برو ماكس

غوغل بكسل 7 بلس

هواوي ميت 50 برو

شاومي 12S Ultra

أوبو Find X5 Pro

ون بلس 11

ريلمي GT 2 Pro

وأخيرًا، فإن أفضل طريقة لتحديد أفضل هاتف لك هي مقارنة الميزات والأسعار للعديد من الهواتف المختلفة.