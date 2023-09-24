اتحاد الرماية البارالمبي يستعد لدورة الألعاب الآسيوية

2023-09-24 21:40:03 - المصدر: واع

بغداد - واعيواصل اتحاد الرماية البارالمبي تدريباته في ميدان نادي الذرى الرياضي بواقع أربع وحدات تدريبية.وأعلن رئيس اتحاد الرماية فالح حسن في بيان للمكتب الإعلامي للجنة البارالمبية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) "مشاركة اللاعبة شهد عباس بفعالية المسدس الهوائي في المعسكر التدريبي الداخلي المقام في بغداد للفترة من (20/9 إلى 4/10) من اجل المشاركة في دورة الألعاب الاسيوية المزمع أقامتها شهر تشرين الأول المقبل في الصين".وأضاف أن "المدرب لؤي علي يشرف على تدريب الفريق:، موكداً أن "لعبة الرماية في تطور مستمر وهناك إقبال جيد للتدريب من الفئات العمرية".وأشار إلى أن "زيادة الملاك التدريبي شكل حافزاً كبيراً لمتابعة اللاعبين لتنفيذ خطط الاتحاد الطموحة بتعريف فعالية الرماية ونشرها وتوسيع قاعدتها انطلاقاً من تدريب وإعداد الكوادر من الفئات العمرية الصغيرة بغية المشاركة في الاستحقاقات الرسمية والتنشيطية".