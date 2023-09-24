الصحاف: تحقيق معدلات الاستجابة الإنسانية بسوريا واليمن من أهداف السياسة الخارجية للعراق

2023-09-24 22:05:06 - المصدر: واع

بغداد - واع- محمد الطالبيأوضحت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، رؤية العراق بشأن الوضع في اليمن وسوريا، فيما أكدت أن تحقيق معدلات الاستجابة الإنسانية في البلدين الشقيقين يأتي ضمن أهداف السياسة الخارجية للعراق.وقال المتحدث باسم الخارجية، أحمد الصحاف، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزارة الخارجية تلتزم رؤية متوازنة في التعبير عن مصالح الدولة العراقية، وكانت الوزارة قد أعربت عن مواقفها بشأن أهم الأحداث في اليمن الشقيق وكذلك سوريا وعدد من البلدان العربية".وأضاف الصحاف، أن "العراق مع حل سوري - سوري للأزمة السورية، ويمني - يمني في الحالة اليمنية دون تدخل أطراف خارجية، ومع التزام مسار متصاعد ومتنام لتحقيق أعلى معدلات الاستجابة إنسانياً جراء الوضع الإنساني المتدهور في اليمن وسوريا".ولفت إلى أن "الخارجية العراقية أعربت عن هذه الرؤية خلال مشاركاتها في الاجتماعات الدولية متعددة الأطراف واللقاءات لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، وتؤكد دائماً هذه الرؤية وتعمل باتجاه تحقيقها إدراكاً منا بأن تحقيق معدلات الاستجابة الإنسانية يأتي بضمن أهداف السياسة الخارجية العراقية".وأكد أن "تأمين مصادر القوة اللازمة التي تدعم جميع الأطراف في اليمن والأطراف في سوريا، في أن يتخذوا مساراً يؤيد وحدة المصالح السورية ووحدة المصالح اليمنية على أساس الحل اليمني - اليمني والسوري - السوري، هو الأساس الذي نعمل عليه".