2023-09-24 22:40:13 - المصدر: ايرث نيوز

ارتفاع أسعار الدولار اثرت على المواطنين والتجار وزاد من نسبة الفقر الفقراء اكثر المتضررين من ارتفاع اسعار الصرف والسوق الموازي وتهريب العملة يقودان الى تذبذب سعر الدولارشملنا حوالي 300 الف من قانون الامن الغذائي بعد الوجبة الثامنة والتاسعة اطلقنا وجبات جديدوةشملنا 677 الف مواطن برواتب الرعاية الاجتماعية نتوقع شمول 800 الف مستحقا برواتب الرعاية بنتهاء العام الجاري الفئات المشمولة […]

ظهرت المقالة وزير العمل: ارتفاع الدولار أثر على المواطنين والتجار وزاد من نسبة الفقر أولاً على ايرث نيوز.