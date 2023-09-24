2023-09-24 22:40:13 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اجتمع وزير البيئة المهندس نزار ئاميدي، اليوم الاحد، مع نائب المدير القطري لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق UNDP غمار ديب ، ومدير قسم البيئة والمناخ والطاقة في UNDP مامونور رشيد والخبير الوطني في برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP عبد الحميد العبيدي، لمناقشة أوجه التعاون فى ظل الشراكة القائمة، وتنوع مجالات التعاون مع […]

ظهرت المقالة البيئة تعلن الشروع بخارطة استثمارية مع UNDP أولاً على ايرث نيوز.