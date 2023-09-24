بعد جملة إعفاءات.. وزير التربية يكلف وكيلين جديدين للوزارة (وثيقة)

2023-09-24 22:50:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كلف وزير التربية، ابراهيم الجبوري، اليوم الأحد (24 أيلول 2023)، وكيلاً للوزارة للشؤون الفنية للقيام بمهام وكيل الوزارة للشؤون الإدارية وكالة.

وبحسب أمر وزاري حصلت "بغداد اليوم" على نسخة منه تقرر "تكليف (حسين صبري اللامي) وكيل الوزارة للشؤون الفنية للقيام بمهام وكيل الوزارة للشؤون الإدارية وكالة إضافة إلى مهامه، وتكليف (شاكر نعمة عبد عون) المدير العام للمديرية العامة للتقويم والامتحانات (أصالة) بمهام وكيل الوزارة للشؤون العلمية وكالة (إضافة الى مهامه) دون تغيير براتبه ومخصصاته الممنوحة له بموجب عنوانه الوظيفي الأصلي".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمر في (14 أيلول 2023) بإعفاء 6 وكلاء وثلاثة مستشارين في 6 وزارات اتحادية أربعة منهم في وزارة التربية، وهم:



1- عادل ناجح عباس محمد الفتلاوي من مهام وكيل وزارة التربية للشؤون العلمية.

2- فلاح محمود أحمد القيسي من مهام وكيل وزارة التربية للشؤون الإدارية.



3- أميد مصطفى عبد الله مصطفى من مهام المستشار التربوي في وزارة التربية.



4- صفاء لفتة يونس صالح من مهام المستشار التربوي في وزارة التربية.









المصدر: بغداد اليوم