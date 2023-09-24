الأعرجي: الحكومة تتعامل بجدية مع فريق الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لإنجاح مهمته

2023-09-24 23:00:08 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أن الحكومة العراقية تتعامل بجدية مع فريق الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لإنجاح مهمته.وذكر المكتب الاعلامي للاعرجي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم الأحد، نائب ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، غلام محمد إسحاق، بحضور مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في العراق، زيشان أمين، وجرى خلال اللقاء ، بحث الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ملف مخيم الهول السوري ومكافحة الإرهاب والمخدرات".وأضاف، "كما جرى استعراض لآخر مستجدات عمل الأمم المتحدة في العراق، فيما يتعلق بملف العائدين من مخيم الهول، وإجراءات الحكومة العراقية بهذا الصدد."وأكد الأعرجي، بحسب البيان، أن "الحكومة العراقية تتعامل بجدية مع فريق الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لإنجاح مهمته"، مشيرا إلى أن "الحاجة باتت ملحة اليوم لخطاب معتدل يتصدى للتطرف والإرهاب بكل أشكاله".وشدد على أن التحدي الجديد يتمثل بمكافحة المخدرات التي لا تقل خطرا عن الإرهاب، داعيا إلى مزيد من التعاون الدولي في هذا المجال.من جانبه أكد نائب ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، أن العراق هو البلد الوحيد الذي أبدى التزاما عاليا في ملف مخيم الهول والتعاون مع الأمم المتحدة في الملفات والقضايا الإنسانية، مشيدا بإجراءات الحكومة العراقية وتعاونها في هذا المجال.