اعتداءات متبادلة.. ضابط يستخدم القوة مع امرأة بعد شجار في بغداد (فيديو)

2023-09-24 23:10:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

انتهى شجار بين ضابط في وزارة الداخلية وامرأة "يبدو أنها ضابط برتبة ملازم"، باستخدام القوة من قبل الضابط الذي قام بلِي ذراع المرأة، كما اظهر مقطع فيديو حصلت عليه "بغداد اليوم".

ويظهر مقطع الفيديو تبادل الصراخ بين المرأة التي يحيط بها مجموعة كبيرة من منتسبي وضباط الداخلية وهي داخل عجلتها، قبل ان يقوم الضابط بدفع باب العجلة عليها، التي قامت بدورها بضرب الضابط ومنتسب اخر، قبل ان يقوم الضابط بلي ذراعها واستخدام القوة ضدها.

ولم تتبين تفاصيل الحادثة واسبابها كما ان وزارة الداخلية لم تصدر بيانا توضيحيا بشأن الحادثة بعد.





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