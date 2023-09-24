إحباط خرق أمني خطير في حقل نفطي بالبصرة

2023-09-24 23:10:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، (24 أيلول 2023)، إحباط محاولة لزعزعة حقل نفطي كبير في جنوب العراق.

وقالت الداخلية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "الفوج الثالث التابع الى اللواء الثامن، ألقى القبض على متهم كان ينوي الدخول إلى حقل الرميلة النفطي الجنوبي بمحافظة البصرة بموافقات أمنية مزورة لزعزعة الأمن وإثارة الفوضى".

وأشار البيان الى "تسلم المتهم إلى أحد مراكز شرطة النفط في المحافظة تمهيداً لتطبيق الاجراءات القانونية بحقه".





المصدر: بغداد اليوم