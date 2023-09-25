2023-09-25 00:05:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني في الحشد الشعبي، مساء الأحد، بمعالجة تجمع لتنظيم داعش، باستخدام صاروخ كاتيوشا، في جزيرة العيث شرقي محافظة صلاح الدين.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "قوة من اللواء التاسع التابع لعمليات الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين، رصدت تجمعاً لعناصر داعش في جزيرة (العيث)، وأطلقت عليها صاروخ نوع (كاتيوشا) دون وضوح حصيلة الضربة بسبب الأجواء الليلية".

وأضاف المصدر، أن "المعالجة تمت ضمن العمليات التي انطلقت اليوم في قاطع العيث بمشاركة التشكيلات الأمنية والحشد".

وكان قيادي في الحشد الشعبي، أفاد بوقت سابق من اليوم، لوكالة شفق نيوز، بأن قوات من ألوية الحشد "9-22-88"، وبمشاركة الهندسة العسكرية ومكافحة المتفجرات والاستخبارات العسكرية وقيادة عمليات صلاح الدين، شرعوا بعمليات تفتيش وتمشيط في المناطق الشاغرة والساخنة شرقي صلاح الدين، والحدودية مع كركوك.

وتُعد مناطق شرقي صلاح الدين وأبرزها قاطع (العيث) بؤرا ساخنة لعناصر تنظيم داعش، بسبب امتدادها الجغرافي الشاسع ووعورتها، وعدم مسكها ميدانيا من قبل قوات الأمن، إلى جانب قربها من حدود كركوك وأطراف ديالى الساخنة.