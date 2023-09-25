حوت ذي قار يجهز على نزيل ثمانيني وأربعينية تبحث عن الموت في سدة الكوت

2023-09-25 00:05:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، بتسجيل حالة وفاة ثانية اليوم في سجن الناصرية المركزي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "نزيلا من اهالي قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، ويبلغ من العمر 81 عاماً توفي في سجن الناصرية المركزي (الحوت)، بسبب غير معروف".

وبين المصدر، ان "النزيل المتوفى محكوم بالسجن المؤبد 3 مرات وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، بتهمة ارتكاب جرائم قتل".

وعلى صعيد آخر، حاولت امرأة في الأربعينيات من عمرها بمحافظة واسط، اليوم الاحد، الانتحار برمي نفسها من أعلى سدة الكوت وسط المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "القوات الامنية تمكنت من انقاذ المرأة عندما رمت بنفسها من أعلى سدة الكوت وسط المحافظة لغرض الانتحار، الا ان محاولتها باءت بالفشل"، لافتا إلى ان " التحقيقات مع المرأة اثبتت ان سبب الانتحار يعود لضغوطات ومشاكل عائلية بسبب الأوضاع الاقتصادية، وعدم وجود الأموال اللازمة لتمشية أمورها اليومية".

وتابع المصدر، إلى ان "الاحصائية العامة بحالات الانتحار في واسط هذا العام لغاية شهر أيلول بلغت اكثر من 30 حالة ومحاولة انتحار، فيما اكد ان واسط من اقل المحافظات تاثراً بموجة الانتحار التي تشهدها بقية المحافظات المجاورة".