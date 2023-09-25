2023-09-25 01:00:09 - المصدر: العربي الجديد

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، يوم الأحد، إحباطها 30 عملية تفجيرية لعناصر تنظيم "داعش"، واعتقالها 28 منهم، خلال الأيام الأخيرة في محافظات إيرانية عدة.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة "إرنا" الإيرانية الحكومية، إن عناصرها نفذوا عمليات استخباراتية عدة متزامنة خلال الأيام الأخيرة في محافظات طهران وألبرز وأذربيجان الغربية، وهاجموا مواقع متعددة وبيوتاً لـ"خلايا الإرهابيين".

وتابعت أن عدداً من المعتقلين "لديهم سجل تعاون مع التكفيريين في سورية أو الحضور في أفغانستان وباكستان وإقليم كردستان العراق".

وأشارت، بحسب البيان، إلى ضبط مواد تفجيرية، وقنابل جاهزة للتفجير، ومواد أولية لصناعة القنبلة، فضلاً عن 17 مسدساً أميركياً، مع طلقات رصاص وأجهزة إلكترونية ذكية وأحزمة ناسفة.

وذكر البيان أن اثنين من عناصر الأمن أصيبوا بجروح خلال مهاجمة أحد منازل المعتقلين وأثناء التصدي لمحاولتهم تنفيذ عملية انتحارية، مشيراً إلى أن قوات الأمن منعت وقوع العملية.