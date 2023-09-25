السقوط الأول.. أتلتيكو مدريد يطرح الريال أرضا بالثلاثة

2023-09-25 01:00:43 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة



حقق أتلتيكو مدريد انتصارا ثمينا على جاره اللدود ريال مدريد بنتيجة (3-1)، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الليجا، على ملعب "سفيتاس ميتروبوليتانو".



سجل لأتلتيكو مدريد، ألفارو موراتا (هدفين) في الدقائق 4 و46، وأنطوان جريزمان في الدقيقة 18، بينما سجل لريال مدريد توني كروس في الدقيقة 35.



وبهذه النتيجة تجمد رصيد ريال مدريد عند 15 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس، ويحافظ برشلونة على صدارة جدول الترتيب برصيد 16 نقطة.



بدأت المباراة بضغط مبكر من أصحاب الأرض، نجم عنه الهدف الأول في الدقيقة 4، إذ أرسل لينو كرة عرضية من الطرف الأيسر نحو موراتا الذي هرب من الرقابة الدفاعية وارتقى وسدد كرة رأسية اكتفى الحارس كيبا بمشاهدتها وهي تسكن شباكه.



وكاد خوسيه خيمينيز أن يضيف الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد، حيث تلقى كرة وسدد رأسية مرت بجانب القائم الأيسر للحارس كيبا في الدقيقة 10.



وبنفس سيناريو الهدف الأول، أضاف الفرنسي أنطوان جريزمان الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 18، إذ تلقى كرة عرضية داخل المنطقة من الطرف الأيسر عبر ساؤول نيجويز وارتقى وسدد رأسية أسفل يسار الحارس كيبا.

وجاء أول رد من ريال مدريد، بتصويبة من لوكا مودريتش على حدود منطقة الجزاء، لكنها مرت بعيدا عن مرمى الروخيبلانكوس في الدقيقة 22.



وحاول كامافينجا التصويب من بعيد كرة ساقطة، مرت أعلى العارضة الأفقية لمرمى الحارس أوبلاك في الدقيقة 29.

ومن ركلة ركنية نفذها دافيد ألابا داخل المنطقة، وصلت لفيدي فالفيردي الذي سدد بالرأس بين أحضان الحارس أوبلاك.

وأرسل فيدي فالفيردي كرة عرضية من الجانب الأيمن، شتتها دفاع أتلتيكو مدريد، لتصل أمام كروس الذي سدد قذيفة أرضية زاحفة أسفل يمين الحارس أوبلاك، ويقلص الفارق للميرنجي في الدقيقة 35.



وصوب توني كروس كرة قوية من خارج المنطقة، وصلت بسهولة بين يدي أوبلاك في الدقيقة 39.



وسجل ريال مدريد هدف التعادل في الدقيقة 44، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل على المدافع روديجر.



وانتهى الشوط الأول بتقدم أتلتيكو مدريد بهدفين لهدف.



ومع بداية الشوط الثاني، نجح ألفارو موراتا في إضافة الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد، بنفس سيناريو الهدفين الذين سبقوه، عرضية من ساؤول من الطرف الأيسر نحو موراتا الذي ارتقى وسدد في شباك الحارس كيبا في الدقيقة 46.

وكاد ماريو هيرموسو أن يضيف الهدف الرابع للأتلتي، بتسديدة رأسية ارتطمت بالعارضة الأفقية لمرمى ريال مدريد في الدقيقة 54.



وصوب تشواميني كرة من خارج المنطقة مرت بجانب القائم الأيسر للحارس أوبلاك في الدقيقة 64.



واستمرت محاولات الملكي، بتصويبة جديدة عبر المدافع روديجر مرت بمحاذاة القائم في الأيمن في الدقيقة 70.



وتألق الحارس أوبلاك في التصدي لتصويبة من إبراهيم دياز من داخل المنطقة في الدقيقة 78.



وواصل لاعبو ريال مدريد محاولاتهم بدون أي جدوى، ليتلقى الميرنجي أول خسارة له هذا الموسم في مختلف المسابقات.





المصدر: موقع كووورة