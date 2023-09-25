مصدر يكشف تفاصيل المشاجرة بين الضابط والمرأة "الملازم أول" في بغداد

2023-09-25 01:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم الأحد، (24 أيلول 2023)، تفاصيل حادثة المشاجرة بين دوريات للنجدة ومنتسبة برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية ببغداد وتوقيفهم لغرض التحقيق فيها.

وكشف المصدر لـ"بغداد اليوم"، انه "في الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم وأثناء تبني دوريات النجدة لحادث اصطدام بين السيارة المرقمة (82657 هـ بغداد) خصوصي نوع (هونداي النترا) زرقاء اللون موديل 2018 يقودها المدعو (محمد عبد الهادي عرير) تولد 1997 (كاسب) يسكن مدينة الصدر بالسيارة المرقمة (46330 ن بغداد) خصوصي نوع هونداي النترا زرقاء اللون موديل 2017 تقودها الملازم أول (جمانة عماد فاضل) تولد 1998 تسكن الدورة المنسوبة الى وزارة الداخلية - مديرية الاتصالات والنظم المعلوماتية خلال فترة الاستراحة".

وبين المصدر انه "ولدى محاولة معرفة سبب الحادث قامت المرأة بالتجاوز على طواقم دوريات النجدة وعلى ضابط تحقيق معاونية المثنى (المقدم سيف)".

ولفت الى "استصحاب جميع الاطراف الى معاونية المثنى وتسجيل شكوى اصولية من قبل طواقم الدوريات على الضابطة بتهمة الاعتداء عليهم".

وكان مقطع فيديو، وثق حادث شجار بين ضابط في وزارة الداخلية وامرأة منتسبة في وزارة الداخلية برتبة ملازم في العاصمة بغداد، واستخدام القوة من قبل الضابط الذي قام بلِي ذراع المرأة، كما اظهر مقطع فيديو حصلت عليه "بغداد اليوم".

ويظهر مقطع الفيديو تبادل الصراخ بين المرأة التي يحيط بها مجموعة كبيرة من منتسبي وضباط الداخلية وهي داخل عجلتها، قبل ان يقوم الضابط بدفع باب العجلة عليها، التي قامت بدورها بضرب الضابط ومنتسب اخر، قبل ان يقوم الضابط بلي ذراعها واستخدام القوة ضدها.

المصدر: بغداد اليوم













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