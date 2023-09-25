نقل العلامة أحمد الكبيسي إلى العناية المشددة بعد تدهور حالته الصحية

2023-09-25 01:06:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفادت الأنباء، مساء اليوم الأحد (24 أيلول 2023) بنقل العلامة الدكتور أحمد الكبيسي إلى العناية المشددة في إحدى مستشفيات دولة الإمارات العربية بعد تدهور حالته الصحية.

يذكر ان العلامة الكبيسي (89 عاما)، تولى مناصب أكاديمية في جامعة بغداد والجامعة الإسلامية في بغداد، وجامعة الإمارات، والجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.

ويعرف عن الكبيسي أنه أستاذ العديد من أئمة الحرم المكي الشريف، وحاصل على شهادة ماجستير ودكتوراه في الشريعة الإسلامية، وله العديد من البرامج التلفزيونية الدعوية.

وولد الكبيسي في محافظة الأنبار عام 1934، وحصل على شهادة بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في الشريعة الإسلامية، وينتمي إلى عشائر مدينة كبيسة المعروفة في العراق.





المصدر: بغداد اليوم