10 مهام يقدمها مدير الإعلام الجديد الناجح والمميز!

2023-09-25 07:08:01 - المصدر: خالد المطرفي

خالد المطرفي

مدير الإعلام الجديد هو الحلقة الأهم للتواصل مع جمهورك في المنشأة، وهو الوجه الذي تستقبل به المتابعين بما تقدمه من فيديوهات أو منتجات أو حتى نصائح وحكم، والناجح من هؤلاء المدراء هو الذي تظهر فيه عشر نقاط مهمة في هذا العمل، استعرضها معكم على السريع.

الأولى: الرد على الأسئلة من أي منصة إعلامية "تويتر- انستقرام- فيسبوك- يوتيوب- لينكدين- قوقل بلس .." تخيل أنك تتصل على خدمة العملاء في أحد شركات الإتصال ولا تجد من يجيب عليك .. ستشعر بالغضب وتبدأ بالحديث عن هذه الشركة بسوء في كل مجلس .. وهذا بالضبط يحدث مع من لا تجيب على استفساراتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

الثانية: متابعة الصحف ورصد أي حديث تظهر فيه اسم شركتك، لتحاول أن تكون ملماً بما هو حولك وتتعرف على من يتحدث عنك أو عليك، وفي حال كان الأمر ايجابياً فتنشره في صفحاتك وإن كان العكس فتحاول أن تقدم الحل لهذه الصورة التي ذكروا بها شركتك.

الثالثة: تبحث عن من يتحدث عنك بإيجابية على مواقع التواصل الإجتماعي لتعزز تلك العلاقة وتطورها لتكبر في عينه أكثر.

الرابعة: إن كان ما تقدمه هو الإنتاج الإعلامي أو التوثيق فأنت بحاجة للبحث عن من ينقصهم هذا الشيء أو يحاولون الوصول لأفضل الشركات عبر مواقع التواصل فتكون لك الأسبقية بجوابهم والتواصل معهم.

الخامسة: ابحث عن الجيدين في مواقع التواصل لتستفيد من خبراتهم وتستقطبهم إليك وللعمل معك أو لتبادل الآراء واكتساب الخبرة.

السادسة: جدولة المحتوى الخاص بك عبر المواقع المشهورة التي يتم من خلالها اختيار وقت وزمن نزول التغريدة أو المنشور أيَّــًا كان.

السابعة: محتوى لتويتر لا يقل عن ثلاثة -للحسابات التفاعلية- ولا يزيد عن سته، وإن أردت أكثر فلا بأس.

الثامنة: محتوى على فيسبوك لا يقل عن اثنين -للحسابات التفاعلية- مع انستقرام.

التاسعة: أن يكون لديك محتوى مخصص لقوقل بلس ولنكدين.

العاشرة: تخزين الردود التي يكثر السؤال عنها لتتم الإجابة عليها بنسخ ولصق الرد. مثلاً مرحبا .. يمكنك التواصل معنا على الخاص أو على الايميل .

لا ننسى أخيراً أن تصدر المعلومات الجديدة بمواقع التواصل وتشاركها مع جمهورك وأن تشاهد منافسيك وما يقدموه على مواقع التواصل في كل يوم لتتعلم منهم وتتفادى الأخطاء التي يقومون بها إذا حدثت.

في النهاية أو على السريع أنت على رأس هذا الهرم المهم .. ستجد أنك في كل يوم تتعلم أكثر وأكثر لذلك لا تتكبر على المعلومات ولا تتكبر على ما يقدمه غيرك فهذا العالم متطور وسريع ولا ينتظرك لتصل إليه مواقع التواصل تتقدم في كل ثانية عشرات الخطوات!