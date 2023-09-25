باحث سعودي يحذر من سيطرة تنظيم الإخوان المسلمين على الفضاء الإعلامي الكردي

2023-09-25 07:23:42 - المصدر: صنعاء نيوز

حذّر باحث سعودي من سيطرة تنظيم الإخوان المسلمين على الفضاء الإعلامي الكردي، معتبراً ذلك خطراً كبيراً على استقرار المنطقة والتضامن الإسلامي.

وقال الباحث فيصل الودعاني في مقال نشرته صحيفة "صنعاء نيوز"، إن تنظيم الإخوان المسلمين أصبح يسيطر على العديد من القنوات الإعلامية الكردية، ويستغلها لنشر أفكاره ورسائله.

ولفت الودعاني إلى أن إحدى هذه الشخصيات هي طارق السويدان، المنظر الإخواني المعروف، الذي ظهر مؤخراً على فضائية كردية محلية، وبدأ بنقل أفكاره ورسائله بحجة التعاطف مع الشعب الكردي.

واعتبر الودعاني أن طارق السويدان ومن يشبهه يستغلون التعاطف العالمي مع القضية الكردية لنقل أفكارهم وتبرير تواجدهم على القنوات الكردية، بعدما طردوا من الإعلام العربي.

وأضاف أن هذه الشخصيات يمكن تصنيفها على أنها شخصيات مشبوهة قد زرعت الفرقة والتفرقة بين شعوب دول الخليج العربي.

وأشار الودعاني إلى أن الإمام المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود كان من أوائل من حذر من جماعة الإخوان المسلمين، عندما عرض عليه التنظيم الدولي إقامة فرع لهم في المملكة العربية السعودية.

وختم الودعاني مقاله بالقول إن تحول الإعلام الكردي إلى منبر لتنظيم الإخوان المسلمين يثير قلقاً كبيراً حيال تأثيرهم على الرأي العام واستغلالهم لقضية الشعب الكردي لأغراضهم الخاصة.