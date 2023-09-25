2023-09-25 08:05:30 - المصدر: مقر البارزاني

قالت المتحدثة باسم مقر البارزاني د.خالدة خليل، في مقابلة مع برنامج سياسي الابعاد، إن العلاقة بين المركز والإقليم مرت بفترة من التوتر خلال الأيام الماضية، لكنها بحكمة قيادة الحزب الديمقراطي هدأت.

وأضافت خليل أن ملف رواتب الموظفين في الإقليم "انساني" ولا يجوز تسييسه، وأن الإقليم سلم النفط والمنافذ وتعامل بمنتهى الشفافية وأدى ما عليه من التزامات.

وأشارت إلى أن بعض التوجهات السياسية لا تريد إستقرار العلاقة بين المركز والإقليم، وأن رواتب الموظفين مضمنة في حصة الإقليم التي لم تسلم من قبل بغداد.

وأكدت خليل أن الاجتماعات بين الديمقراطي والاتحاد ما تزال مستمرة، وأن الرئيس مسعود بارزاني يعتبر "بافل وقوباد" طالباني مثل أبنائه.

وفيما يتعلق بالنازحين الإيزيديين، قالت خليل إن هناك أكثر من 37 ألف نازح في المخيمات، وأن داعش اختطف أكثر من 3 آلاف شخص من الإيزيديين وما زال مصيرهم مجهولا.

وأضافت أن سنجار أصبحت "مشكلة كبيرة" ووضعها السياسي معقد جدا، وأن هناك من تاجر بالايزيديين رغم كل الأحداث التي جرت لهم.

وأكدت خليل أن العمل على قانون الناجين الإيزيديات تعرقل بسبب غياب الموازنة لسنتين متتاليتين، وأن 9 مليارات من أصل 25 مليار كمستحقات الإيزيديين في قانون الأمن الغذائي مفقودة.