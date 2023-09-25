مجموعة إكس أس تحصد جائزتي أفضل وسيط دولي موثوق و أفضل رئيس تنفيذي عالمي

2023-09-25 08:26:58 - المصدر: سمارت فيجن

الامارات، 25 سبتمبر2023 – حصدت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال جائزة "أفضل وسيط عالمي موثوق في الأسواق المالية" (Top Global Trusted Broker)، وحصل رئيسها التنفيذي السيد محمد إبراهيم على جائزة "أفضل رئيس تنفيذي عالمي" (Top Global CEO)، وذلك حفل توزيع جوائز الأسواق المالية في الشرق الأوسط الذي أقيم يوم امس الاحد في 24 سبتمبر 2023.

وقد نظمت هذا الحفل المميز شركة "سمارت فيجن" الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية وذلك في فندق بلازو فيرساتشي الفاخر ذو الـ 5 نجوم في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" السيد محمد إبراهيم: نعرب عن خالص الامتنان لتكريمنا بجائزة أفضل وسيط عالمي موثوق في الأسواق المالية وأفضل رئيس تنفيذي عالمي في حفل توزيع جوائز الأسواق المالية في الشرق الأوسط.

وأضاف: ان هذا التكريم هو بمثابة شهادة على التزامنا الثابت بالتميز والثقة التي يضعها عملاؤنا فينا، ويمثل حفل التكريم المميز هذا علامة فارقة في رحلتنا لتوسيع حضورنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وسنظل ملتزمين بدعم أعلى المعايير في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة سمارت فيجن الدكتور محمد النظامي: باعتبارنا منظمي حفل توزيع جوائز الأسواق المالية في الشرق الأوسط، يسعدنا تخصيص جائزة أفضل وسيط عالمي موثوق في الأسواق المالية وأفضل رئيس تنفيذي عالمي لمجموعة إكس أس العالمية.

وأضاف: إن الجهد الاستثنائي الذي يقوم به فريق عمل مجموعة إكس أس العالمية وتفانيهم في تقديم خدمات لا مثيل لها في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال ساهم في رفع المعايير النوعية والتقدم الحاصل في هذا القطاع الحيوي.

وتابع: إن التزام مجموعة إكس أس العالمية بالتميز يستحق حقًا الحصول على جائزة أفضل وسيط عالمي موثوق في الأسواق المالية، ونحن نهنئهم على إنجازهم المستحق.

ويعد حفل توزيع جوائز الأسواق المالية في الشرق الأوسط هو الأول والأضخم من نوعه الذي يقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد تم تقسيم الجوائز إلى ثلاثة أجزاء رئيسية: "جائزة أفضل 100 مؤسسة مالية موثوقة"، و"جائزة أفضل 50 رئيس تنفيذي في مجال الخدمات المالية"، و"الاجتماع السنوي للرؤساء التنفيذيين - دبي 2023".

هذا وتم منح "جائزة أفضل رئيس تنفيذي في مجال الخدمات المالية" للقادة المميزين في هذا المجال من ذوي المهارات القيادية الاستثنائية، في حين ركز "الاجتماع السنوي للمديرين التنفيذيين" على الابتكار والرقمنة والعولمة. بالإضافة إلى ذلك، تبادل الرؤساء التنفيذيون الأفكار حول تحسين المنصات وتجارب المستخدم لمستقبل قطاع الخدمات المالية.

هذا وقد تم تكريم مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" مؤخرًا بمجموعة من الجوائز التي اعترفت بمهمتها المتمثلة في تزويد المتداولين والمستثمرين المؤسسيين والوسطاء في جميع أنحاء العالم بفرصة الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتطورة. ويقترن ذلك بتجربة مستخدم سلسة وإدارة علاقات متميزة ودعم استثنائي للعملاء.

تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالمية

مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.

تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.

توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.

تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.

حول شركة سمارت فيجن

شركة سمارت فيجن هي واحدة من أكبر بيوت الخبرة المتخصصة في مجال التدريب وتنمية المهارات وتنظيم المؤتمرات الدولية حول الأسواق المالية العالمية والمحلية.

تصنف سمارت فيجن كواحدة من اهم الشركات في مجال التدريب والخبرة المالية للقطاع المالي وأسواق رأس المال في الوطن العربي.