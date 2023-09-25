2023-09-25 09:00:20 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ابدى الجيش البريطاني الأحد استعداده ليحل محل شرطة العاصمة إذا لزم الأمر بعدما قرر عدد من عناصر شرطة لندن المسلحة التخلي عن حمل أسلحتهم إثر توجيه اتهام بالقتل إلى شرطي أطلق النار على شاب أسود وأرداه قبل عام. وفي أعقاب هذا التحرك غير الاعتيادي وغير المسبوق، أعربت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان عن […]

ظهرت المقالة بريطانيا.. الجيش يتعهد ليحل محل الشرطة إن تخلت عن السلاح أولاً على ايرث نيوز.