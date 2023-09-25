2023-09-25 09:00:20 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 8 طائرات بدون طيار أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم ومقاطعتي كورسك وبريانسك في الساعات الأولى من اليوم الاثنين. وقالت الدفاع الروسية في بيان لها صباح الاثنين إنه تم الليلة الماضية “إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات بدون طيار ضد أهداف […]

ظهرت المقالة الدفاع الروسية: إسقاط مسيرات أوكرانية فوق القرم وكورسك وبريانسك أولاً على ايرث نيوز.