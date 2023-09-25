اخبار العراق الان

الرئيسيةايرث نيوزعامة › بعد الخسارة الأولى في الموسم الحالي.. أنشيلوتي يتحمل اللوم

بعد الخسارة الأولى في الموسم الحالي.. أنشيلوتي يتحمل اللوم

بعد الخسارة الأولى في الموسم الحالي.. أنشيلوتي يتحمل اللوم
بعد الخسارة الأولى في الموسم الحالي.. أنشيلوتي يتحمل اللوم
2023-09-25 09:00:20 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد المدرب كارلو أنشيلوتي، أنه يتحمل مسؤولية خسارة ريال مدريد الأولى هذا الموسم أمام أتلتيكو مدريد، في ديربي العاصمة بمسابقة الدوري الإسباني لموسم 2023-2024. وأقيمت المباراة مساء الأحد، على ملعب “واندا متروبروليتانو”، في الجولة السادسة من الدوري المحلي، وانتهت بفوز “الروخي بلانكوس” بثلاثة أهداف مقابل هدف. وقال كارلو أنشيلوتي في تصريحات نشرتها صحيفة […]

ظهرت المقالة بعد الخسارة الأولى في الموسم الحالي.. أنشيلوتي يتحمل اللوم أولاً على ايرث نيوز.

واصل المتابعة على ايرث نيوز