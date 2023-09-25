2023-09-25 09:00:20 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد المدرب كارلو أنشيلوتي، أنه يتحمل مسؤولية خسارة ريال مدريد الأولى هذا الموسم أمام أتلتيكو مدريد، في ديربي العاصمة بمسابقة الدوري الإسباني لموسم 2023-2024. وأقيمت المباراة مساء الأحد، على ملعب “واندا متروبروليتانو”، في الجولة السادسة من الدوري المحلي، وانتهت بفوز “الروخي بلانكوس” بثلاثة أهداف مقابل هدف. وقال كارلو أنشيلوتي في تصريحات نشرتها صحيفة […]

ظهرت المقالة بعد الخسارة الأولى في الموسم الحالي.. أنشيلوتي يتحمل اللوم أولاً على ايرث نيوز.