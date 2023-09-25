سلطان المائدة العراقية يحتضر

2023-09-25 09:40:30 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قالت الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك، اليوم الاثنين، إن الثروة السمكية في البلاد تحتضر نتيجة تعرضها لهجمة كبيرة من قبل وزارة الموارد المائية، من ردم مزارع الأسماك التي تعتمد على مياه المبازل، ومنع الاستفادة من الآبار السطحية والارتوازية.

وأوضح رئيس الجمعية، إياد الطالبي، لوكالة شفق نيوز، ان "75 في المائة من المزارع غير مرخص بها، والقسم القليل منها على المياه العذبة وهذه تم اغلاقها نهائيا منذ نحو 7 أشهر، أما الباقي فهي على مياه المبازل التي بدأت الموارد المائية بردمها بشكل عنيف وإطلاق المياه والاسماك التي في المبازل إلى النهر الثالث والبحر".

وأضاف، أن "بغداد كانت الاولى في الضرر، حيث في منطقة الطارمية منخفض ومياه بزل كبيرة، وكذلك في سلمان باك توجد فيها مزارع غير مرخصة كما في الطارمية، وهذه المزارع ردمت مع الأسماك بنسبة 95 في المائة، ويأتي بعدها في الضرر بابل والكوت وباقي المحافظات المصدرة للأسماك".

ولفت الطالبي، إلى أن "هذه المزارع كانت تشغل الايدي العاملة، لكنهم الان بلا عمل، بالاضافة إلى أن اصحاب المشاريع عليهم ديون ووقع عليهم ضرر كبير، وتمت مناشدة رئيس الوزراء ووزير الموارد المائية لكن تم تنفيذ قرار الردم نتيجة شح المياه، ما تسبب بانخفاض كميات الانتاج وزيادة الاسعار حتى وصلت إلى 9 الاف دينار للكيلوغرام الواحد".

وتابع، أن "هناك هجمة كبيرة بدأت بها الموارد المائية بردم المزارع غير المرخص بها، وهذه المزارع كانت ترفد السوق العراقية حتى وصل الانتاج إلى أكثر من 800 الف طن، وحصل الاكتفاء الذاتي، لكن بعد صدور هذه القوانين والتعليمات وصلت الاسماك إلى مرحلة الاحتضار".

وذكر، أن "ردم المزارع واطلاق الأسماك لم يحل المشكلة بل زاد منها، إذ لم توفر الحكومة بدائل بعد اغلاق هذه المزارع".

وأشار إلى أن "هناك بدائل كثيرة، منها النظام المغلق، او استخدام مياه المبازل التي كانت نحو 40 بالمائة من المزارع السابقة تعمل على المبازل التي تصل مساحتها إلى 800 كيلومتر، وهذه جميعها فيها مياه ويمكن الاستفادة منها، ولكن الموارد المائية منعت ذلك، كما منعت الابار السطحية والارتوازية".

وأكد الطالبي، أن "الحل هو بتشكل لجنة مشتركة تسمح للمزارع التي تأخذ من مياه البزل وترجعها اليه، وكذلك السماح على الابار السطحية".