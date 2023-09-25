2023-09-25 10:00:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قال الرئيس السوري بشار الأسد، الاثنين، إن الصين تلعب دورا كبيرا في إعادة التوازن الدولي بالعالم، معتبرا أن التوجه شرقا ضمانة سياسية وثقافية واقتصادية بالنسبة لسوريا. وشكر الأسد خلال لقائه رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في العاصمة الصينية بكين، الحكومة الصينية على الدعم الذي قدمته لسوريا خلال الحرب بشكل عام، وخلال الزلزال بشكل […]

ظهرت المقالة الأسد من بكين: التوجه شرقا ضمانة بالنسبة لسوريا أولاً على ايرث نيوز.