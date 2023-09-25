2023-09-25 10:00:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين: هناك حلولاً لمشكلة المياه ستعلن قريباً. وقال السوداني في تصريح تابعته ايرث نيوز، إن “هناك حلولاً لمشكلة المياه ستعلن قريباً”، متعهداً بحل مشكلات المواطنين”. وأضاف أن ” أسعار المواد الغذائية لم تتأثر بأسعار الدولار”، مشيراً إلى أن “حملة إعمار كبيرة ستشهدها المدارس في جميع المحافظات”.

ظهرت المقالة السوداني: هناك حلول لمشكلة المياه ستعلن قريباً أولاً على ايرث نيوز.