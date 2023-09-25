القبض على ما يسمى "آمر الكتيبة الاجنبية بداعش" في كركوك

2023-09-25 12:30:08 - المصدر: واع

بغداد- واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على يسمى آمر الكتيبة الاجنبية بداعش الإرهابي في كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعمليةٍ استخباريةٍ دقيقة ومتابعةٍ مستمرة نفذتها مفارز جهازِ مكافحةِ الإرهاب وبالتنسيق مع دائرة عمليات اسايش إقليم كوردستان، تمكنت من إلقاء القبض على الإرهابي القيادي المدعو (ابو بخاري) في محافظة كركوك".

وأضافت، أن "العملية جاءت استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وإشراف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي"، مبينا أن " الإرهابي كان يشغلُ منصبَ ما يسمى آمر الكتيبة اجنبية في عصابات داعش الإرهابي".