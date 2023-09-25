الدفاع تعلن سقوط إحدى طائرات الجيش نتيجة خلل فني

2023-09-25 12:30:08 - المصدر: واع

بغداد- واع

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، سقوط إحدى طائرات الجيش نتيجة خلل فني.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "أثناء طلعة جوية تدريبية نفذها طيران الجيش بواسطة طائرات الهليكوبتر نوع بيل (جت رنجر) المخصصة للتدريب في قاعدة الكوت الجوية التابعة للقيادة، سقطت إحدى تلك الطائرات نتيجة خلل فني مما أدى إلى إصابة طاقم الطائرة إصابة خفيفة".

وأضاف أنه "تم إرسال لجنة فنية من الوزارة للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد الخلل الفني الذي أدى إلى سقوط الطائرة".