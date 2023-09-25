عقبة وحيدة تعكر صفو الأولمبي في التصفيات النهائية

2023-09-25 12:35:03 - المصدر: واع

بغداد – واع- حسين عماريواجه منتخبنا الأولمبي عقبة وحيدة في مشواره بالتصفيات النهائية المؤدية الى اولمبياد باريس 2024 ، إذ ستقام البطولة خارج أيام الـ(فيفا داي) .وقال مدرب منتخبنا الأولمبي راضي شنيشل لوكالة الأنباء العراقية (واع): اليوم الثنين، إن" العقبة الوحيدة التي ستواجه منتخبنا هي موعد إقامة التصفيات النهائية خلال شهر نيسان من العام المقبل وهو خارج أيام الـ(فيفا دي)، ما يعني أن جزء من اللاعبين سوف لن يكونوا متاحين للمشاركة مع المنتخب بسبب ارتباطهم بأنديتهم".وأوضح شنيشل أن" إقامة مباريات المنافسة خارج فترة التوقف تحتم علينا التعامل مع الفريق على شقين، الأول هو المحلي من خلال إعداد اللاعبين المحليين والثاني هو المحترفين الذين يأتون من الخارج عن طريق التنسيق مع أنديتهم واشراك من يتمكن من التواجد مع المنتخب، بالتالي ‏لابد من تحقيق حالة من التوازن بين لاعبي خارج والداخل".وأضاف شنيشل، أن" الجهاز الفني يسعى للابتعاد عن الوقوع في حسابات معقدة من خلال تجهيز فريق بديل وإعداده بشكل جيد "، لافتا الى أن" الصورة البطولة اصبحت واضحة عن المنتخب والمنتخبات الأخرى لذا يتوجب اقامة مباريات ودية على مستوى عال تتناسب مع قوة الفرق المشاركة ".وتابع شنيشل أن" الخطة المقبلة لإعداد الفريق ستعتمد بشكل أساس على التجمعات المتزامنة مع ايام التوقف الدولي "، مشيراً الى أن" هنالك توقف خلال شهري تشرين الاول والثاني بالإضافة الى استغلال فترة التوقف المصاحبة لإقامة بطولة آسيا للمنتخبات الوطنية لرفع جاهزية الفريق للاستحقاق المقبل ".