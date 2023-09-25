إنريكي: إصابة مبابي لا تدعو إلى القلق

2023-09-25 12:35:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – متابعة

تحدث لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان،اليوم الأثنين (25 أيلول 2023) عن الإصابة التي تعرض لها مبابي في مباراة الكلاسيكو ضد مارسيليا، التي انتهت بفوز بي إس جي (4-0) في الدوري.

وقال المدرب الإسباني، "لا أعتقد أن الإصابة خطيرة أو قوية، لقد شكا من آلام، وكان صعبا أن يستكمل اللقاء".

وأضاف، "لقد تعرض مبابي لكدمة، وخرج من الملعب، ليغير الضمادة الطبية ليكون قادرا على الاستمرار".

وتابع المدير الفني لسان جيرمان: "أعتقد أن مبابي سيكون جاهزا للمشاركة في المباريات خلال فترة قريبة"، لافتاً الى أن "عندما يكون اللاعب غير جاهز بنسبة 100%، ومعرض لتفاقم الإصابة، فإن استبداله هو القرار الأصح".

وشعر مبابي بآلام في كاحل القدم الأيسر، عند الدقيقة (13)، بعدما تعرض لالتواء أثناء محاولته مراوغة أحد مدافعي مارسيليا.

وظل النجم الباريسي، خارج الملعب لما يقرب من 4 دقائق، وسط محاولات من الجهاز الطبي لتخفيف آلامه وإعادته للملعب مجددًا.

وبعد مشاورات بين الجهاز الطبي، اطمأن إنريكي على جاهزية مبابي، الذي عاد مجددا للملعب بعد 4 دقائق، لعب خلالها الفريق الباريسي منقوصًا.

لكن عند الدقيقة (31)، لم يستطع مبابي تحمل الآلام، وغادر الملعب مصابًا ليشارك زميله البرتغالي، جونسالو راموس، الذي سجل هدفين.





المصدر : سكاي نيوز عربية