مجموعة ملاجئ فيرونا: حلول عالمية جديدة للدفاع المدني، وحماية الصناعة، ومرونة البنية التحتية‎

2023-09-25 13:37:14 - المصدر: مجموعة ملاجئ فيرونا

تشكل السلامة أحد الاحتياجات الأساسية للناس منذ القِدم. انطلاقا من ذلك، يشهد عالم اليوم أكثر من أي وقت مضى، ارتفاعا متزايدا في الطلب على الملاجئ الوقائية الموثوقة. وبينما تعمل الصناعات المتمركزة على الخصوص في المناطق المضطربة على توفير حماية قصوى في هذا المجال، يبحث أصحاب المنازل في المناطق المعرضة للكوارث عن سبل جديدة للوصول إلى راحة البال. ولتلبية هذا الطلب، تقدم VSG ملاجئ ذات قيمة عالية بأسعار تنافسية تماما.

من أوروبا والدول الاسكندنافية، مرورا بالشرق الأوسط والهند وآسيا، وانتهاءً بالأمريكتين، تستهدف ملاجئ VSG أسواقا متنوعة، وتعكس لعملائها قدرة حقيقية على التكيف مع مختلف الظروف. وإدراكًا منها للتحديات المتنوعة التي يطرحها التنوع الجغرافي، تلتزم VSG بتصميم وحدات تراعي خصوصيات كل منطقة، وتناسب البيئة المحيطة بها، لضمان حماية مثلى.

و بتقديمها لحقبة جديدة من السلامة والأمن العالميين، تفتخر مجموعة ملاجئ فيرونا VSG بالإعلان عن الإطلاق العالمي لخطها عالي الجودة الذي يقدم حلولا في مجال الحماية المدنية والسلامة الصناعية وأمان البنيات التحتية. وتمثل هذه الحلول التي تستمد جذورها من قلب الدِّقة السويسرية وصُلب الابتكار الفنلندي، تطورًا في السلامة الشخصية والمجتمعية، وتلبيةً للنداء العالمي لتحسين الأمن في زمن يَطبعه الشك وعدم اليقين.

وفي هذا السياق، يوضح رئيس قسم التسويق في مجموعة VSG تيمو سيلين أنه "على الصعيد العالمي، تتمتع دول مثل فنلندا وإسرائيل وسويسرا بتاريخ قوي جدًا في بناء القدرة الوطنية على الصمود،" مشيرا إلى أنه في فنلندا فقط، "لدينا أكثر من 50000 مأوى يوفر الحماية ضد جميع التهديدات، طبيعيةً كانت أو من صنع الإنسان،

ومهمتنا هي امتلاك القدرة على جعل هذه الملاجئ الدائمة والفعالة متاحة للجميع، وفي كل مكان، خاصة أن المرافق المحصنة للبنية التحتية والحماية من الانفجارات الصناعية تخلق نوعًا من راحة البال التي يبحث عنها الكثيرون."

وقد رأت مجموعة ملاجئ ڤيرونا VSG النور نتيجة اندماج ناجح بين مهنيي هذا المجال من سويسرا وفنلندا. وتقدم الخبرة المجمعة لهؤلاء منتوجا أكبر من مجرد طوب ومِلاط: إذ يمثل عُصارة عقود من الخبرة الهندسية والفهم الفطري لجوهر السلامة، مع نهج عملي متواصل هدفه إيجاد حلول مثلى ومرنة تلبي احتياجات الجميع. وكدليل على خبرة VSG وثقة العملاء فيها، يكفي التذكير على سبيل المثال ببنائها لملاجئ متنوعة، خاصة في مقر حلف الناتو ببلدان أوروبية متعددة. وعلى مستوى العالم، تمتلك المجموعة رصيدا يفوق 3500 مشروع بعضها "ملاجئ صغيرة" والبعض الآخر منشآت للحماية من الانفجارات في محطات الطاقة النووية.

فصل جديد في صناعة الملاجئ الواقية

لقد تم تصميم هذه الملاجئ كعنصر مهم في خطط التحمل والصمود أمام التهديدات الطبيعية والبشرية، بدءًا من الزلازل والأعاصير، وانتهاءً بالهجمات البيوكيميائية واضطرابات النبضات الكهرومغناطيسية. ويشمل تطبيق هذه الخطط نطاقا واسعا يبتدئ بالمنازل الخاصة وحلول الحاويات، ويمتد ليشمل فيما بعد، الملاجئ المصممة لحماية أكثر من 10.000 شخص.

ويقوم جوهر عروض VSG على أنظمة ترشيح عالية الأداء، هدفها تنقية الهواء داخل الملجأ، وتأمين سلامة السكان من مخاطر التهوية السيئة، مع المحافظة على جو مريح في الداخل. وقد تم بناء هذه الأنظمة داخل هيكل قادر على تحمل الأثقال الانفجارية والزلازل. رغم ذلك، علينا أن لا ننسى أن تغير المناخ، والظروف الجوية القاسية، يمكن أن تتسبب ما يشبه الأزمات في كثير من الأحيان.

خارطة طريق عالمية في الأفق

يوضح الرئيس التنفيذي لشركة VSG، إيلكا كيفيساري، روح المغامرة المقبلة للمجموعة بالقول "إن الجمع بين المعرفة التكنولوجية المتنوعة للقوى العظمى في مجال صناعة الملاجئ من فنلندا وسويسرا، لا يمكن إلا أن يخلق منتوجا فريدًا للعملاء على مستوى العالم. لذلك، أرى أن مستقبل VSG سيشكل اختراقا مثيرا للاهتمام في قطاع السلامة العالمية."

وفي الوقت الذي تشكلت فيه صناعة الملاجئ الواقية من فاعلين صغار على مر السنين، فإن ما يميز VSG هو نجاحها في نسج تكامل سلس بين متخصصين تقليديين وآخرين متميزين على المستوى التكنولوجي. وهكذا، تستفيد المجموعة من دقة السويسريين ومهارتهم التي لا مثيل لها، وتنهل في نفس الوقت، من إرث الفنلنديين وقوتهم التي تقهر أقسى العناصر وأكثرها صلابة ومقاومة.

تشكيل مستقبل مشرق لقطاع السلامة

يقوم نهج مجموعة ملاجئ ڤيرونا على المشاركة المبكرة في المسلسل التخطيطي للعميل، بهدف تمكينه من اختيار أفضل الحلول وأكثرها تطابقا مع السيناريوهات المحتملة لأنواع التهديد الممكنة. ومن خلال ذلك، تهدف VSG إلى إلقاء الضوء على عمق التكنولوجيا الخاصة بها، مع التعريف بالفريق الشغوف الذي يقود هذه الثورة في مجال الأمن والسلامة.

وتعليقا على ذلك، يرى رئيس مجلس إدارة VSG، باسكال رابالينو، "أن أوجه التعاضد المثمر في مجال البحث والتطوير وغيرهما من العمليات، رائعة حقا. فمن خلال توحيد الجهود، سنصبح قادرين على خدمة عملائنا عبر العالم بمزيد من الرؤية والابتكار. وسنركز أيضًا على خدمتهم من جميع الزوايا، مع ابتكار حلول مثلى تلبي طموحاتهم واحتياجاتهم التي لا تنتهي."

ومن خلال دعوة الأفراد والشركات والحكومات لتجربة مستقبل السلامة الذي تقترحه، فإن مجموعة ملاجئ فيرونا على استعداد تام لإعادة تحديد المعايير العالمية للملاجئ الواقية.

حول مجموعة فيرونا للملاجئ الواقية

رأت مجموعة ملاجئ ڤيرونا النور نتيجة لاندماج كل من الشركة العمومية ذات المسؤولية المحدودة آندير، والشركة ذات المسؤولية المحدودة ملاجئ ڤيرونا، وشركة سوومين تورڤاكاوبا. ومن خلال مساهمتها النشيطة في أسواق الملاجئ المدنية، والحماية الصناعية، وتعاونها مع السلطات والحكومات، أضحت المجموعة رائدة في عالم الملاجئ الواقية. وبفضل دمجها للتقنيات الحديثة في خدماتها مع فهمها العميق للأسس الصلبة للأمن والسلامة، لا تقدم VSG الملاجئ الوقائية فحسب، بل تبني موازاة مع ذلك إرثا غنيا من الثقة التامة والمصداقية الحقيقية. ويقوم تعهد المجموعة على شعار يقول: "نحن نحمي: الأرواح، والأصول، والبنى التحتية." ولتفعيل هذا التعهد على نطاق عالمي، لا تقتصر استكشافات VSG على الإمكانيات المتاحة في مجال البحث والتطوير فحسب، بل تتعداها لتشمل نماذج الأعمال الجديدة والمبتكرة أيضًا.