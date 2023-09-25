2023-09-25 13:40:19 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أصيب المحققون في بلغاريا بالحيرة بعد العثور على جثة رجل في “مرحلة التحنيط الكامل” بعد 16 يوما فقط من رؤيته حيا. ويقول مؤلفو تقرير الحالة إنه تم العثور على الجثة بجانب خط السكة الحديد في صوفيا في 3 سبتمبر. ووجدت عمليات التحقق من الهوية في وقت لاحق أن الرفات تعود لرجل يبلغ من […]

ظهرت المقالة حادثة محيرة للعلماء.. العثور على جثة رجل “محنط بالكامل” بعد 16 يوما من اختفائه أولاً على ايرث نيوز.