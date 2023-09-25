2023-09-25 13:40:19 - المصدر: ايرث نيوز

اختفى صاحب محل “للأنتيكات” وأبنه، أمس الأحد، في ظروف غامضة، في محافظة كركوك، حيث تجري الجهات الأمنية البحث عليهما حتى اللحظة. وذكر أحد أبناء صاحب المحل في تصريح لوكالة “إيرث نيوز”، أن “والده وشقيقه اختفيا أمس الأحد، وكان آخر ما وصل منهما رسالة إلى زوجة شقيقه وبعدها انقطع الاتصال بهما كليا”. وأضاف أن “والده وشقيقه […]

ظهرت المقالة كركوك.. صاحب محل “للأنتيكات” وأبنه يختفيان في ظروف غامضة أولاً على ايرث نيوز.