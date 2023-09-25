2023-09-25 13:40:19 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ لفتت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الانتباه إلى أن فلاديمير زيلينسكي، اليهودي الأصل، لم يعلق بأي شكل حتى الآن على التحية والتكريم للنازي الأوكراني العجوز في برلمان كندا. في وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الرعاة الغربيين، وضعوا زيلينسكي يهودي الانتماء، على رأس أوكرانيا من أجل التغطية على تمجيد النازية. وقالت الصحيفة […]

ظهرت المقالة صحيفة بريطانية تلفت الانتباه إلى سلوك زيلينسكي بعد تحية النازي الأوكراني العجوز أولاً على ايرث نيوز.