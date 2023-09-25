2023-09-25 13:40:19 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفادت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” اليوم الإثنين بأن الوزراء في الحكومة الحالية التي يرأسها بشر الخصاونة، قدَّموا استقالاتهم. وقالت الوكالة إن هذه الخطوة تأتي تمهيدًا لإجراء تعديل وزاري جديد على حكومة بشر الخصاونة. وكان الخصاونة قد أجرى التعديل السادس على حكومته في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، واقتصر حينها على حقيبة “السياحة والآثار”. وفي […]

ظهرت المقالة وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالاتهم تمهيداً لتعديل جديد أولاً على ايرث نيوز.