الكشف عن موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية

2023-09-25 13:45:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – متابعة

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين (25 أيلول 2023)، أن المباراة الودية التي ستجمع أسود الرافدين مع المنتخب الكوري الجنوبي، ستقام بمدينة دبي الإماراتية يوم 6 كانون الثاني المقبل.

وستأتي المباراة ضمن تحضيرات العراق النهائية للدخول في منافسات كأس آسيا، المقررة في قطر خلال الشهر ذاته من العام المقبل.

وقرر الاتحاد العراقي، بالتنسيق مع المدير الفني الإسباني خيسوس كاساس، إقامة التجمع الأخير بمدينة دبي، والاكتفاء بمواجهة ودية وحيدة أمام المنتخب الكوري الجنوبي.

كما تقرر إلغاء تجمع بغداد، والتوجه إلى الأردن يوم 9 أكتوبر/تشرين أول المقبل، لإقامة معسكر قصير يسبق البطولة الرباعية، التي يشارك فيها منتخب العراق برفقة قطر وإيران والبلد المستضيف.

يذكر أن المنتخب العراقي سيلعب ضمن المجموعة الرابعة، في نهائيات كأس آسيا (قطر 2024) إلى جانب منتخبات "اليابان، فيتنام، إندونيسيا".





المصدر: موقع كورة



