2023-09-25 13:45:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اصدرت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين (25 أيلول 2023)، تنويهاً للمتقدمين على الدورة التاهيلية 87 من أبناء محافظة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، تلقته "بغداد اليوم"، أن "على الطلاب المتقدمين للدورة التأهيلية الرقم 87، من أبناء محافظة بغداد الحرف (أ)، يكون موعد المقابلة يوم الأحد المصادف 2023/10/1 بدلاً من يوم الإثنين المصادف 2023/10/2، مع الاحتفاظ بالمواعيد الأخرى".