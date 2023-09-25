الأول من نوعه.. العراق يباشر بتنفيذ مسح الشمول المالي لشركات النقل والاتصالات

2023-09-25 14:20:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط، اليوم الاثنين (25 ايلول 2023)، البدء بتنفيذ مسح الشمول المالي لشركات النقل والاتصالات في القطاع الخاص.

وقال الجهاز في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "تم البدء بتنفيذ مسح الشمول المالي لشركات النقل والاتصالات في القطاع الخاص في جميع المحافظات بضمنها محافظات اقليم كردستان، والذي يُعد الاول من نوعه في العراق".

واضاف، ان "المسح سيوفر بيانات تخدم الانشطة المختلفة التي تساهم في احتساب الناتج المحلي الاجمالي وتوفير بيانات عن الخدمات المالية والمصرفية والقروض والائتمان والادخار والـتأمين والتي تسهم بنحو كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتحسين مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل وتعزيز تكافؤ الفرص وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تضمن تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام".



