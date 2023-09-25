مصرف الرشيد يودع 250 مليار دينار في الحساب المصرفي لإقليم كردستان

2023-09-25 14:20:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – اربيل

كشف مصدر مطلع في وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كردستان، اليوم الاثنين (25 أيلول 2023)، عن ايداع حكومة بغداد مبلغ 250 مليار دينار اخرى في حساب الاقليم.

وقال المصدر لوكالة "بغداد اليوم": تم وضع مبلغ 250 مليار دينار أخرى، اليوم، في الحساب المصرفي لإقليم كردستان من قبل مصرف الرشيد".

واشار الى أن "الاموال لغرض تمويل رواتب موظفي الاقليم".

واعلنت وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم، أمس الاحد، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن " البنك المركزي قام بإيداع مبلغ 250 مليار دينار في الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان العراق".

واوضح البيان الى أن "المبلغ المودع جزء من عملية تمويل رواتب الموظفين في الإقليم".